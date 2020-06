Carol Moura renuncia ao cargo de vereadora

A vereadora de Nova Odessa Carol Moura (Podemos) renunciou ao mandato neste sábado. A cassação do seu mandato seria votada neste sábado, em sessão extraordinária.

O pedido de cassação de Carol foi baseado em uma denúncia por eventual quebra de decoro por parte da vereadora no caso do processo criminal que a parlamentar respondeu pela acusação de tentativa de furto em uma loja de roupa no Shopping Dom Pedro em Campinas.

Em seu discurso de justificativa, Carol “atacou” os colegas afirmando que em vários anos de mandato muitos dos parlamentares nunca trouxeram verbas para Nova Odessa.

Ainda em sua fala, Carol afirmou que fará vídeos contando os “pontos fracos” dos seus colegas de bancada e que em breve pedirá cassação de vereadores da cidade. Carol ainda afirmou que pediram dinheiro pra ela para que a cassação não fosse votada, referindo-se aos colegas.

“Eu renuncio mas continuo com minhas convicções. Se preparem porque eu vou mostrar pra população muita coisa, eu renuncio”, disse Carol.