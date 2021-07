Palmeiras vence outra fora e vai ao topo

O Palmeiras foi ao Recife, venceu o Sport por 1 a 0 e foi ao topo da tabela do Campeonato Brasileiro. O gol único do jogo foi anotado pelo meia Scarpa, grande destaque do Verdão neste 1o turno do nacional. O Palmeiras empatou com o Athletico Paranaense, com 19 pontos. Os dois times, no entanto, ainda podem ser ultrapassados pelo Bragantino, que visita o São Paulo. O Leão, por sua vez, está em 16º, com seis pontos.

O Palmeiras volta a campo agora na próxima quarta-feira, às 19 horas (de Brasília), quando recebe o Grêmio no Allianz Parque, pela décima rodada do Nacional. No mesmo dia, mas às 19h15, o Sport visita o Atlético-GO. O arquirrival do Palmeiras Corinthians empatou na noite deste sábado com o Inter RS e reclamou muito da arbitragem.