Os desafios de Andia pelo voto em Americana e Nova Odessa

Depois fazer emplacar três vitórias em sequência nas eleições municipais em Santa Bárbara d’Oeste, o ex-prefeito Denis Andia/PV se lança neste 2021 em um novo desafio- ou como ele mesmo diz- uma nova caminhada. A pesquisa divulgada esta semana aqui no NM mostrou que o americanense ainda não coloca Andia no rol dos principais nomes para a eleição de 2022. Abaixo vamos elencar os desafios e as forças para o verde em 2022.

PRECONCEITO E VOTO NÃO DADO– O preconceito que o americanense tem para com o barbarense pode afetar e dificultar a entrada de Andia na cidade. Outro fator que pode atrapalhar a busca pelo voto é que o eleitor de Americana ainda não votou, ou pôde votar, em Andia. Por mais que tenha visto o sucesso dele em 2012, 16 e 20, seu nome não estava disponível para ser votado- o que aconteceu com seus principais concorrentes pelo voto.

TEMPO, EXPERIÊNCIA E SARDELLI– A seu favor, Andia terá o tempo (começou cedo a corrida pelo coração e voto do eleitor de Americana e Nova Odessa), o apoio oficial do prefeito Chico Sardelli/PV e a experiência de ter feito Santa Bárbara alcançar o crescimento econômico por conta da estabilidade política. No cômputo geral, tem mais fatores positivos que negativos, mas precisar usar o tempo e contar com os ataques que deverão logo que comece a incomodar as forças locais.