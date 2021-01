Giovana lidera corrida pra federal em Americana

Segunda colocada nas eleições para prefeito de Americana de 2020 com praticamente 30 mil votos e ainda com o nome ‘fresco’ na cabeça do eleitor, Giovana Fortunato/PDT lidera com folga a corrida na eleição para deputado federal. Ela bate o atual deputado Vanderlei Macris/PSDB, o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste Denis Andia/PV e o empresário Ricardo Molina/Republicanos.

Ela tem 36,7% das intenções de voto no disco que trazia apenas os 4 nomes. Atrás vem o deputado federal Macris, que alcançou 21,3% das citações. Ainda muito associado a Santa Bárbara, Andia vem atrás com 6,3%, tecnicamente empatado mas numericamente à frente de Molina, que tem 5% das intenções de voto.

Em 2018, quando obteve 15.251 votos, Macris viu sua votação cair pra menos da metade na cidade. Atrás dele, e bem perto, ficou o ‘estrangeiro’ Eduardo Bolsonaro, que obteve 14.409 votos. Giovana ficou em 4o na cidade, com míseros 8.504 votos e Molina foi o 5o, com 6.231 votos.