Nathália articula grupo independente para presidência

A vereadora novata Nathália Camargo/Avante articula para ser a 1a mulher a presidir a Câmara de Americana. Ela articula um grupo independente do governo Chico Sardelli/PV e indica ter já garantidos 8 dos 19 votos para ser o nome vencedor na sessão de 1o de janeiro- dia da posse.

QUATRO LUTAM PARA COMANDAR CM AMERICANA

Apesar de contar com 7 ou 8 nomes ‘pré acordados’, Nathália terá enormes dificuldades para vencer o nome ‘oficial’ do governo, a não ser que seja nome de consenso com alguns ‘traidores’ do lado oficial e consiga convencer os ‘veteranos’ a apoiá-la.