Mulheres e ‘Bolsonaro’ na oposição a Omar

As chances de um candidato de oposição ao prefeito Omar Najar- MDB- ganhar a eleição passam por duas mulheres pré-candidatas e pelo mais antigo defensor do presidente Jair Bolsonaro- Major Crivellari- PSL.

Giovana Fortunato- PDT- chegou até a fazer parte pouco antes do atual mandato, mas logo foi para o campo da oposição e por lá permaneceu durante todo o período. Nos últimos meses, a relação com o governo foi menos beligerante, mas o próprio Omar a enxerga como forte opositora do mandato.

Irmã do arquiinimigo de Omar, o ex-prefeito Diego De Nadai- 2009-14- Talitha De Nadai- PSD- tem cobrado o prefeito atual e usa da expertise do irmão para apontar o que seriam os principais erros da atual gestão- em especial no aspecto humano.

VANTAGEM DA OPOSIÇÃO– O cenário atual aponta que os votos pró Omar e contra Omar teriam hoje o mesmo tamanho. Com apenas 3 candidatos contra pelo menos 5 no campo governista, a oposição tende a levar vantagem no cenário eleitoral caso se mantenha o fracionamento do voto no campo situacionista. Mas a eleição não é a soma de votos e leva mesmo aquele que tiver maior número de apoiadores depois das urnas abertas e os votos contabilizados.