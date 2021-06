MP cobra prefeitura por ‘qualidade dos respiradores’

O Ministério Público de Americana decidiu questionar a prefeitura a respeito da qualidade dos respiradores adquiridos recentemente para serem usados no combate na crise do novo coronavírus. Um laudo feito por enfermeiras e levado ao MP aponta que os aparelhos têm baixa qualidade e podem apresentar riscos aos usuários do sistema.

Os respiradores foram entregues em abril e a compra foi realizada de forma emergencial, com o uso de R$ 700 mil destinados pela Câmara Municipal, recurso esse referente à devolução financeira da verba destinada mensalmente para a Câmara de Vereadores do município que seria devolvido no final do ano.

O relatório, assinado por enfermeiras, aponta que o ventilador Ventmed “não tem a modalidade Ventilação Não Invasiva (VNI) “, indicada no tratamento de pacientes menos graves.

O promotor Clóvis Cardoso de Siqueira, que assina o documento, deu prazo de 48 horas para que a prefeitura responda a perguntas que surgiram depois de denúncia encaminhada pela ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT). O MP pergunta da procedência dos respiradores, se eles estão apresentando ou apresentaram problemas de funcionamento, as medidas sendo adotadas para a solução do problema. Para finalizar, o MP pergunta se houve emissão de laudo técnico a respeito, e que seja encaminhado a esta Promotoria de Justiça para análise.

PROBLEMAS– A conclusão da equipe que analisou os ventiladores e apresentou para a Fusame é que os aparelhos ‘podem ser utilizados em situações emergenciais ou de admissão, estando o paciente muito bem sedado e/ou bloqueado’. Mas atesta que os ventiladores são de ‘difícil manejo’ pois não possuem parâmetros precisos que são importantes na prática dos ajustes ventilatórios.