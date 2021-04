Hospital Municipal recebe respiradores da ‘grana da Câmara’

O Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi (HM) recebeu, no início da noite desta terça-feira-feira (13) cinco ventiladores pulmonares, que serão utilizados em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) para o tratamento da Covid-19. Os equipamentos fazem parte da compra de 12 kits de intubação, feita pela Secretaria de Saúde, com recursos repassados pela Câmara Municipal para essa finalidade. Os demais equipamentos devem chegar nos próximos dias.

A cidade registrou 11 mortes da Covid esta terça-feira.

A compra foi realizada de forma emergencial, com o uso de R$ 700 mil destinados pela Câmara Municipal, recurso esse referente à devolução financeira da verba destinada mensalmente para a Câmara de Vereadores do município que seria devolvido no final do ano.

O prefeito Chico Sardelli destacou a importância da aquisição. “Estou feliz pela chegada deste equipamento, e tenho de parabenizar a Câmara pela iniciativa de contribuir com o município. Com certeza o HM, única instituição pública de saúde de Americana, fica mais preparado para atender à nossa população”, disse.

No dia 31 de março a instituição já havia recebido dez monitores multiparâmetros, referente a essa mesma compra, restando, portanto, 12 bombas de infusão, dois monitores e sete respiradores, para completar os 12 kits de intubação.

O novo superintendente da Fusame, Edson Eduardo Pramparo, ressaltou a importância dessa compra, neste momento em que o Hospital Municipal está com sobrecarga nos atendimentos. “Receber esses equipamentos num momento como esse, em que há uma alta demanda no atendimento [dos casos de Covid] é de uma importância indescritível; certamente isso nos dará maior segurança na assistência”, avaliou.

Danilo Carvalho Oliveira, secretário de Saúde do município, destacou que o município ampliou sua estrutura para os atendimentos, mas que a população deve continuar com as medidas preventivas. “Essa compra foi providencial para ampliarmos a oferta de leitos, porém, é preciso reforçar que os cuidados com a prevenção à Covid-19 devem continuar. A população precisa colaborar, evitando aglomerações, higienizando as mãos com frequência, usando máscara de forma adequada e mantendo o distanciamento social”, reiterou o secretário.