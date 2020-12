Morre homem baleado em casa noturna de Americana

Rodrigo Borges, o rapaz que levou 5 tiros no bar The Farm, em Americana, morreu no Hospital Municipal na madrugada deste domingo. Ele chegou a ser socorrido com vida, mas não resistiu aos ferimentos.

LEIA TAMBÉM: Homem leva 5 tiros dentro de casa noturna em Americana

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta da 1:20 com a informação de que havia uma pessoa agredida. Chegando ao local, a equipe se deparou com Rodrigo atingido por 5 tiros. A autoria dos disparos ainda é desconhecida.

Colegas da vítima estranham o fato de alguém ter entrado armado no local, um vez que ao entrar no estabelecimento as pessoas são revistadas.