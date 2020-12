Uma casa noturna de Americana teve noite agitada com um homem armado, ameaças e pânico esta madrugada. A casa fica no centro da cidade e várias viaturas da polícia foram ao local, que estava cheio no momento. Testemunhas disseram ao NM que havia ameaça feitas aos presentes.

A maior movimentação foi na área conhecida como ‘fumódromo’ e houve gritos como ‘vou matar todo mundo’- sem saber de onde vinha. Foi visto bastante sangue na porta vidro do fumódromo, que seria do próprio homem.