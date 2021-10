Moro empolga vereadores da região

O anúncio da filiação do ex-juiz da Lava Jato Sérgio Moro começou a movimentar a política da região. Novo partido de Moro, o Podemos tem três vereadores na região- um em Americana (Leco), um em Santa Bárbara (Casimiro) e um em Nova Odessa (Paulo Bichof).

Estamos animados com a possível chegada do ex-juiz e ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro ao Podemos. A frente da Lava Jato, Moro levantou a bandeira de combate à corrupção, se tornando um grande para as eleições de 2022. Acredito que ele possa romper a polarização do momento. disse o vereador Leco

Moro ainda contará com eventos para impulsionar sua candidatura ao Palácio do Planalto. Trata-se dos lançamentos do livro que está escrevendo desde que deixou o governo de Jair Bolsonaro (sem partido). Com o fim do contrato com uma consultoria nos Estados Unidos no fim deste mês, o juiz poderá voltar de vez ao país e colocar em ação seus planos políticos, em conjunto com as viagens para diversas cidades do país para lançar o livro da editora Sextante.