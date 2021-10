Moro e Doria jantam em SP

Cotado e aguardado no Brasil, o ex-juiz Sérgio Moro veio a São Paulo para ver pesquisas, fazer conversas e olhar para 2022. Ele, o governador João Doria e o ex-ministro da Saúde Henrique Mandetta (DEM) ficaram muito próximos depois do jantar que os reuniu na quarta-feira.

O trio só deve anunciar algo sobre 2022 depois das prévias do PSDB, mas a noite teve até brinde com slogan: “O Brasil nos une”.

Ainda no tour pelo Brasil, Moro se reuniu com integrantes do MBL (Movimento Brasil Livre) para sentir se vai concorrer em 2022 e qual cargo vai disputar.