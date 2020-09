Ricardo Molina desiste e vai de vice de Rafa Macris

O pré-candidato a prefeito de Americana Rafael Macris (PSDB) anunciou em uma live nesta sexta-feira a decisão do seu candidato a vice-prefeito. O nome escolhido pelo grupo é o empresário Ricardo Molina/Republicanos. Molina desistiu de sua pré-candidatura a prefeito e se juntou ao grupo tucano, apesar de afirmado que isso não aconteceria em um encontro com a imprensa há alguns dias. “É uma pessoa que partilha do mesmo sonho que a gente”, disse Rafa na live que teve público enorme e foi divulgado por pré-candidatos.

Em sua fala, Rafa disse que foi uma escolha minuciosa e voltou a apostar na ‘retomada’ de Americana como uma cidade grande, referência nacional.

DEFINIÇÕES. Ainda falta a definição dos vices dos prés Major Crivelari (PSL), Maria Giovana (PDT) e Chico Sardelli (PV), Marco Kim (PDT). O meio político foi ‘pego de surpresa’ esta semana com o MDB ‘de cima’ firmar o apoio com o grupo tucano, o que derrubou a pré-candidatura de Alfredo Ondas (MDB).

Nos bastidores a informação é de que o vereador – e disputado nome – Wellington Rezende (Patriota) teria fechado com Maria Giovana para vice, mas a informação só será confirmada no final da tarde desta sexta.