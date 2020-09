Cada vez mais afinados na corrida pela sucessão do prefeito Omar Najar, MDB e Podemos fazem convenção conjunta em Americana no domingo dia 13. A tendência é confirmar a união com a chapa Dr Ondas/MDB prefeito e Erich Hetzl/Podemos vice. As convenções devem acontecer na antiga MyWay, local tradicional das reuniões do MDB e do prefeito Omar com amigos.

Leia Mais. Tendência é Erich vice de Ondas

A convocatória do Podemos afirma – convocar os convencionais para a Convenção Municipal a realizar-se em 13/09/2020, com início às 9 h e término às 12 h, sito a Rua Doze de Novembro, número 567, nesta cidade de Americana, para deliberar sobre o seguinte: ORDEM DO DIA: Escolha dos candidatos a Prefeito, Vice-Prefeito e Vereador; Formação de Coligação Partidária às eleições majoritárias de 2020; Sorteio dos números dos candidatos a Vereador; Outros assuntos de interesse partidário e eleitoral. Americana, 03 de setembro de 2020.

Ricardo Hetzl – Presidente da Comissão Provisória do PODEMOS Americana.