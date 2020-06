Erich deve ser indicado a vice de Dr Ondas

O movimento que pretende indicar o vereador Alfredo Ondas (MDB) para ser o candidato a prefeito do partido e do time do prefeito Omar Najar deve ganhar o reforço esta semana do ex-prefeito Erich Hetzl Jr (Podemos). Uma reunião este mês com a presença dos dois mais o prefeito acelerou o processo.

PADRINHOS– A informação que circula nos bastidores da prefeitura indicam que dois importantes secretários já embarcaram no projeto Ondas-Erich. Fernano Giuliani- Cultura- e Dr Alex Niuri- Jurídico- já estariam articulando apoios para transformar Ondas em um candidato viável para a eleição.