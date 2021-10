Martins lidera corrida estadual. Omar Neto e Molina bem

Presidente da Câmara de Americana, o vereador Thiago Martins (PV) lidera a corrida para deputado estadual junto aos eleitores da cidade. Ele aparece com 26,5% das intenções de voto em pesquisa realizada este mês. Ele tem se aproveitado bem da maior exposição nos últimos meses por conta do cargo que ocupa. Omar Najar Neto (MDB) e o empresário Ricardo Molina (Rep) aparecem empatados na segunda posição, com Neto numericamente à frente com 17%, contra 15,3% de Molina (veja quadro abaixo). A vereadora Leonora do Postinho (PDT), que voltou à Câmara este ano, também pontuou e aparece com 7% das intenções de voto.

Martins tinha 20,3% no levantamento anterior e sua subida tem muito a ver com a maior exposição e o bom desempenho do governo Chico Sardelli (PV), ambos do mesmo partido.

O levantamento feito no dia 3 de outubro ouviu 570 pessoas em 6 regiões de Americana e avaliou o governo municipal, a intenção de voto para presidente, governador, deputado federal e estadual- todos com cenários estimulados. A margem de erro para a amostra é de 2,5% para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%.