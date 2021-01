Jr Dias e Cauê lideram corrida pra estadual. Rezende vem em 3o

Mais votado na eleição para vereador em novembro com 3.998 votos, Jr Dias/MDB lidera, ao lado do deputado estadual Cauê Macris/PSDB, a corrida para deputado estadual em 2022 em Americana. Na corrida para deputado federal, Giovana lidera em Americana.

Foram ouvidas 480 pessoas de seis regiões de Americana com estratificação (grupos sociais) por idade, sexo e tempo de estudo.

PRIMEIRO PATAMAR- Juninho tem 22,4% das intenções de voto e Cauê 20,3%. Os dois estão tecnicamente empatados. Em terceiro lugar vem o ex-vereador Welington Rezende/PATRI, que foi candidato a vice-prefeito na chapa da segunda colocada Giovana Fortunato/PDT. Rezende aparece com 10,1% das intenções de voto. Atrás dele aparecem outros dois nomes que disputaram o cargo majoritário em novembro.

RECALL DE REZENDE- O vice-prefeito Odir Demarchi/PL, que foi candidato em 2018 e surpreendeu com boa votação, aparece logo atrás de Rezende, com 7,2% das intenções de voto. Candidato a prefeito pelo PSOL, Adriano Chapolin tem 6,1% das indicações.

EFEITO JANAÍNA– Em 2018, a novata e ‘mãe do impeachment’ da presidente Dilma Janaína Paschoal/PSL surpreendeu a todos e foi a mais votada em Americana. Ela teve mais de 20 mil votos na cidade, tirando 10 mil votos de Chico Sardelli (ficou com 13.132 em 2018) e Cauê (12.621). Com uma campanha humilde e emotiva, Odir bateu os 10.028 votos e superou o líder petista Antonio Mentor (6.116 votos).