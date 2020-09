Motoboy de 30 anos vítima fatal de acidente na Av. São Paulo

A vítima fatal do acidente ocorrido no início da tarde desta quarta-feira em um cruzamento da Avenida São Paulo em Santa Bárbara d’Oeste é o motoboy Carlos Alberto Gomes da Silva, de 30 anos.

O acidente ocorreu no ponto em que a movimentada avenida se cruza com a Rua Gabriel P de Brito. Carlos morreu no local.

Segundo o boletim de ocorrência, uma moça trafegava pela avenida e sinalizava que entraria em uma rua, momento em que sentiu a colisão lateral e viu Carlos caído no chão através do retrovisor.

O ocorrido foi alvo de diversos protestos nas redes sociais por se tratar de um local com acidentes frequentes. Há pouco tempo outro acidente fatal aconteceu no mesmo cruzamento. Comerciantes e trabalhadores das proximidades pedem providências do poder público para que algo seja feito, como a instalação de um semáforo.