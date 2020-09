Cruzamento perigoso causa mais um acidente e revolta moradores

Foto Laís Creato

Uma moradora de Santa Bárbara fez um relato de revolta em suas redes sociais após presenciar um acidente no cruzamento da Avenida São Paulo x Rua Gabriel P de Brito. De acordo com Laís Creato, que trabalha a dois quarteirões do local, os acidentes no cruzamento são recorrentes.

Laís falou com a reportagem do NM e afirmou que toda semana presencia acidentes. “É óbvio que muitos motoristas abusam, mas cabe ao poder público e ao setor de trânsito tomar alguma providência! A lombada só serviu para piorar a situação!”, disse a jovem.

Veja o relato:

ALÔ SRS VEREADORES!! ALO SR PREFEITO! ATÉ PARA VOCÊS PRÉ CANDITADOS!!

Até quando teremos vítimas nesse Cruzamento?!?! AV SÃO PAULO X RUA GABRIEL P DE BRITO!!

É de extrema URGÊNCIA que algo seja feito nesse cruzamento, hoje mais um acidente, isso É TODA SEMANA! ISSO MESMO TODA SEMANA! Fora quando não ocorre vários no mesmo dia!

Queremos um Semáforo nesse cruzamento!

Há alguns meses um acidente no mesmo cruzamento matou um rapaz.

A vítima do acidente desta quarta foi socorrida e encaminhada ao Pronto Socorro Edison Mano.

Mais um relato sobre o local: