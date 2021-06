Giovana lidera corrida pra federal. Macris em 2o e Andia sobe

Segunda colocada na eleição para prefeito em 2020 com quase 30 mil votos (29.562), a ex-vereadora Giovana Fortunato (PDT) segue liderando a corrida para deputado federal em Americana. Ela praticamente manteve a pontuação da pesquisa anterior com 35,3% e viu o já deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) subir para 28%. O terceiro nome do disco (que foi apresentado aos entrevistados), o ex-prefeito de Santa Bárbara d’Oeste saltou para 10,6%.

O potencial de voto de Giovana para 2022 é até 5 vezes maior do que ela alcançou em 2018, quando era uma vereadora novata e foi sufocada pelos ‘fenômenos’ Eduardo Bolsonaro e Joice Hasselman, que não deve se repetir no ano que vem.

A corrida para deputado estadual tem como nomes fortes o ex-vereador Kim e o presidente da Câmara Thiago Martins.

Na primeira pesquisa, Giovana tinha 36,7% das intenções de voto com Macris com 21,3% das citações. Andia vinha atrás com 6,3%, tecnicamente empatado mas numericamente à frente do empresário Ricardo Molina, que tem 5% das intenções de voto mas não foi colocado no atual levantamento. Foram ouvidas 475 pessoas de seis regiões de Americana com estratificação (grupos sociais) por idade, sexo e tempo de estudo.