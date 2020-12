Família de vítima vê execução em morte na The Farm

Familiares de Rodrigo Borges, que morreu esta madrugada em Americana na casa noturna The Farm, defendem que ele foi executado com um tiro na cabeça e 4 no peito. Ele morreu depois de ter sido atendido por homens do Corpo de Bombeiros e ter sido levado para o Hospital Municipal.

POLICIAL AUTOR DOS DISPAROS PRESTA DEPOIMENTO E É LIBERADO

Ainda segundo os familiares, A revista que não aconteceu no estabelecimento. Eles prometem ir à Justiça para comprovar que se trata de execução e cobrar a casa noturna.

“Seria muito azar ter recebidos 5 tiros certeiros a queima roupa em meio a um tiroteio e ou confusão”, comentou uma parente próxima de Rodrigo que entrou em contato com o NM.