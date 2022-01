Capitólio. Excursão de Americana passou no ponto da tragédia minutos antes

Um grupo de Americana passou no ponto onde aconteceu a tragédia em Capitólio MG pouco antes da queda da rocha que causou ao menos sete mortes este sábado. O NM obteve relatos de Vilma Rodrigues, que esteve na excursão e narrou como estava o local antes e depois do acidente. Vídeo mostra momento da tragédia. Leia abaixo relato feito ao NM.

“Chegamos a Capitólio por volta das 8h e nosso passeio para os cânions começou por volta das 9h. Fomos até o ponto onde houve a queda a nossa era a única lancha no local. Logo depois chegaram várias lanchas. Saímos e fomos para o ponto de almoço. Começou a chover e os passeios da tarde ainda não estavam confirmados. Logo depois, chegou a notícia da tragédia. E a Marinha mandou fechar toda a região”.

MOTORISTA TAMBÉM FALA- O motorista da excursão, Katlus Lima, disse à reportagem que fez um caminho alternativo e conseguiu chegar a Capitólio horas antes do previsto. Por isso, a lancha do grupo de Americana foi antes para o ponto dos cânions, reduzindo o risco de todos.



ANJOS E FÉ- Vilma comentou com amigos que estavam no passeio que ‘anjos agiram para que tudo desse certo com os horários’. “Foi um livramento para o nosso grupo”, disse. Ela também relatou que o clima foi de muita tristeza logo após a tragédia.

Fotos- arquivo pessoal