Bombeiros confirmam 6 mortos na tragédia de Capitólio

Um deslizamento de pedras no Lago de Furnas, em Capitólio, Minas Gerais, atingiu pelo menos três embarcações neste sábado. Cinco pessoas morreram e outras 20 estão desaparecidas. Mais de 20 feridos foram atendidos e liberados. Chuvas fortes que atingem a região podem ter relação com o acidente, segundo especialistas. Bombeiros e mergulhadores trabalham no local.