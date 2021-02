Empurrava carrinho de mercado com coisas roubadas e foi em cana

A equipe da Guarda Municipal foi solicitada via controle para atender uma ocorrência de furto. As informações recebidas eram de que havia um indivíduo empurrando um carrinho de supermercado carregado de objetos furtados e que a cena teria sido presenciada por populares.

No local, a equipe da Guarda efetuou patrulhamento nas proximidades e localizaram o suspeito, um ajudante geral de 35 anos, com os objetos no carrinho.

Em contato com a vítima, os objetos foram reconhecidos, sendo 3 dispositivos de ferro utilizado em usinagem, avaliado em aproximadamente em R$ 10.000 (dez mil reais).

O autor do furto foi apresentado a central de polícia judiciária (CPJ) para autoridade policial, onde foi preso e ficou a disposição dos mesmos.