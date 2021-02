Daniel dado como desaparecido desde ontem. Foi preso

Daniel Aparecido Cassimiro, morador de Americana, está desaparecido desde a tarde desta terça-feira de carnaval. Ele foi visto pela última vez no bairro onde mora, Profilurb ou jardim Nossa Senhora Aparecida, na região do Zanaga. Pelos registros da Gama, ele foi preso com carrinho de mão no período da tarde.

Saiu da casa que mora no dia 16/02 por volta das 15:00 horas da tarde, sem falar pra onde ia. Ele estava com camiseta preta, bermuda e tênis verde.

Telefone da irmã para contato 19.993743953 Ana