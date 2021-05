Empresário Bruno Covolan morre aos 39 anos

O Gerente de TI da Textil Canatiba e empresário Bruno Covolan morreu aos 39 anos. Ele passou mal, foi socorrido até o Hospital da Unimed e veio a falecer na sequência. Bruno foi professor dos cursos de Publicidade e Marketing da Faculdade Anhanguera por dois anos. Atualmente, trabalhava na empresa da família, a Têxtil Canatiba.

Era filho de Dalmo Antônio Covolan e de Vera Lucia Stenico Covolan, deixando os filhos: Davi e Laura.

No LinkedIn, Bruno aparece com perfil como “profissional com mais de 20 anos de experiência na área de Inteligência de Negócios/BI e Customer Experience em empresas nacionais e multinacionais dos segmentos de telecomunicações, financeiro, educação e prestadora de serviços”.