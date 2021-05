Casal de empresários morre com 24h de diferença

O casal de empresários dono da loja de roupas plus size Flight Level em Santa Bárbara d’Oeste morreu de Covid com menos de 24h de diferença. Sandra Maria Gonçalves Pina, 54, e Sebastião de Magalhães Pina, 48, morreram devido a complicações provocadas pela Covid-19. A loja de confecções e vestuário dos dois funcionava no Jardim Europa há 25 anos. Os dois teriam contraído a doença há cerca de duas semanas.

Outro empresário da cidade, Bruno Covolan, morreu também nesta madrugada. Ele tinha apenas 39 anos.

Sandra morreu na tarde do sábado e seu quadro era considerado mais grave que o do marido. Ela foi internada no Hospital São Francisco em Americana. Já Sebastião vinha apresentando melhora no quadro da doença, mas na madrugada deste domingo, seu quadro de saúde piorou, teve uma parada cardiorrespiratória e também não resistiu.