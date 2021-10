Em Americana, 39% souberam do novo Centro Oncológico

Anunciado com pompas e a união de grupos políticos, o Novo Centro Oncológico de Americana, que deve funcionar no Hospital Municipal, atingiu menos de 40% da população. Perguntados na pesquisa do NM se ficaram sabendo da criação do novo centro, 39,2% disseram que a informação chegou até eles.

Para 60,4% dos entrevistados, a informação era desconhecida. O centro oncológico foi anunciado no final de setembro e deve começar a funcionar ainda este ano.

O levantamento feito no dia 3 de outubro ouviu 570 pessoas em 6 regiões de Americana e avaliou o governo Chico Sardelli (PV), a intenção de voto para presidente, governador, deputado federal e estadual- todos com cenários estimulados. A margem de erro para a amostra é de 2,5% para mais ou para menos com um intervalo de confiança de 95%.

Pergunta- SOUBE DO NOVO CENTRO ONCOLÓGICO DE AMERICANA?

Sim 39.2% Não 60.4%