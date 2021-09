Americana terá Centro Oncológico no Hospital Municipal

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV) e o deputado federal Vanderlei Macris (PSDB) anunciaram, nesta sexta-feira, um Centro Oncológico em Americana. A unidade será construída em uma parte – hoje sem uso – do Hospital Municipal.

O local viabilizará atendimentos, tratamentos de quimioterapia e cirurgias de algumas especialidades como mastologia, urologia, ginecologia e sistema digestivo.

O atendimento no local será regional, atendendo também as cidades de Santa Bárbara d’Oeste e Nova Odessa.

A partir do momento em que o convênio com o Governo do atestado for assinado – o que deve acontecer nas próximas semanas – a obra tem prazo de três meses para ficar pronta. De acordo com Chico, a obra será custeada através de parcerias com empresas – o que já está sendo viabilizado.

O convênio para custeio do local é de aproximadamente R$6 milhões, sendo R$500 mil mensais. Segundo o secretário de saúde, Danilo Oliveira, o valor é suficiente para custear 80% do serviço, sendo necessário o complemento por parte do município.