Eliel quer ser o federal do PSD em SB

Vereador em primeiro mandato em Santa Bárbara d’Oeste mas com um canal grande no Youtube, Eliel Miranda quer ser o nome ‘alternativo’ na campanha para deputado federal. Vereador e Guarda Municipal, ele foi a São Paulo se reunir com o presidente nacional do partido Gilberto Kassab e saiu com a garantia de que vai ter a legenda.

O principal adversário de Eliel na cidade deve ser o favorito local ex-prefeito Denis Andia (PV). Localmente, o PSD vai medir a força e o tamanho do GM para a disputa de 2024. O partido perdeu esta semana o líder local Dr José, que foi para o PSB e anunciou anunciou que vem candidato a deputado estadual.

ELIEL pode ser mais um dos candidatos a ter que ‘remar’ mais que os outros já postos na corrida. Outro nome a federal e também vereador, Juninho Dias (MDB Americana) e o próprio Dr José estariam nesta situação.