Dr José e Jr Dias. O desafio dos ‘atrasados’

Eles agora são mais candidatos do que eram no final de 2021, mas ainda terão o desafio de ‘largar depois’ dos outros nomes fortes na corrida eleitoral. Dr José e Jr Dias vão precisar remar mais e evitar estragos futuros com suas candidaturas.

DR JOSÉ anunciou esta semana que vem candidato a deputado estadual em dobradinha com o ex-prefeito de Campinas Jonas Donizette- os dois no PSB. Segundo colocado na disputa para prefeito de Santa Bárbara d’Oeste em 2020- a eleição mais apertada da história da cidade, em que foi derrotado por menos de 1 mil votos- o ex-tucano e ex-PSD deverá focar a campanha na cidade. Ele perdeu parte do grupo que o apoiou em 2020 e- já este ano- o NM postou que Dr José entrava em 2022 ‘na baixa‘.

JR DIAS não trabalhou 2021 como provável candidato a deputado- e perdeu um ano de trabalho. Com as bençãos do ex-prefeito Omar Najar (MDB) e do ‘capo’ do partido Baleia Rossi, ele começou a correr o trecho e vai atrás do tempo perdido. Bom de votos, terá como teto para 2024 o próprio Omar e vai buscar votos na região, mas também desfazendo prováveis parcerias antes estruturadas- tanto em Americana quanto em Santa Bárbara.