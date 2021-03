Dom Bosco emite nota e afirma “não houve ataque à diretoria”

O Colégio Dom Bosco de Americana acaba de emitir uma nota em suas redes sociais afirmando que “não houve ataque à diretoria” no ocorrido desta segunda-feira no interior da escola.

Um aluno de 13 anos entrou no local com uma arma Airsoft e cerca de 10 artefatos explosivos caseiros em uma capa de violão. De acordo com a polícia, o garoto chegou a tentar explodir um dos artefatos, mas não teve sucesso. O adolescente não chegou a mirar outros alunos e seu alvo seria a diretora da escola.

O ocorrido movimentou inúmeras viaturas da polícia militar – que, por conta dos artefatos explosivos, também acionou o GATE, além do helicóptero águia.

Veja a nota: