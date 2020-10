DAE. Atual ‘captação’ de água é de 1972 e no calor precisa de ventilador

Que o Departamento de Água e Esgoto de Americana (DAE) vem enfrentando diversos problemas não é novidade pra ninguém. Em uma visita na obra da nova captação de água bruta na última sexta-feira, o diretor do DAE, Carlos Zappia, detalhou o funcionamento do maquinário para a imprensa.

Atualmente, a tomada de água do rio (captação) é realizada através de um maquinário do ano de 1972. Porém, o que mais impressiona a quem visita o local, é que a cabine do painel de controle do sistema – no calor – precisa de um ventilador – desses comuns – para que não haja superaquecimento.

Em conversa com Zappia, ele afirma que a situação chegou ao limite devido aos muitos anos sem investimentos no local.

VISITA. O objetivo da coletiva de imprensa foi para informar a interligação do novo sistema de captação. Uma obra com investimento de aproximadamente R$20 milhões – com dinheiro do governo federal e também da própria autarquia. De acordo com Zappia, tudo que há de mais moderno no segmento foi utilizado para a construção da nova captação, principalmente a nova cabine do painel de controle, um espaço totalmente refrigerado.