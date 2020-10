Nova captação. Vai faltar água em toda Americana na terça

O Departamento de Água e Esgoto (DAE) de Americana vai executar, na próxima terça-feira (6/10), obras de interligação da nova captação de água bruta no Rio Piracicaba. Os serviços serão realizados das 6 às 18 horas. A população deverá economizar água neste período de obras, pois o abastecimento terá que ser interrompido para a realização dos trabalhos, devendo ser normalizado gradativamente. A construção da nova captação, que deverá ficar pronta no prazo de 35 a 45 dias, irá melhorar as condições de abastecimento e garantir água para o futuro.

Além da interligação, o DAE fará outros serviços no mesmo dia, como a interligação dos reservatórios R12 (Jardim Brasil) e R13 (Letônia), serviços na nova adutora que irá melhorar a capacidade de abastecimento no Pós-Anhanguera, manutenções na rede na Avenida Lírio Corrêa, na bomba da captação antiga e nos registros da nova interligação, entre outros. Cerca de 100 funcionários foram destacados para a força-tarefa.