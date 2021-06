COVID19. Médico de Americana grava dura mensagem de conscientização

Médico otorrinolaringologista de Americana, Dr. Ivan Dantas gravou um vídeo com uma “dura” mensagem de conscientização em relação ao atual cenário do coronavírus em Americana.

O médico alertou não só para a condição dos hospitais da cidade, mas principalmente sobre a conduta das pessoas diante da seriedade da situação no município. Dantas falou do expressivo número de pessoas infectadas com a doença que atendeu nas últimas duas semanas e da urgente necessidade de conscientização.

“Eu nunca atendi tanta gente com Covid como eu atendi nas últimas duas semanas. Grande parte chega achando que é resfriado, gripe.”, disse o médico.

LEITOS x FESTAS. O médico ressaltou que Americana, apesar de estar acima da média estadual no número de leitos, está com lotação máxima para tratamento de covid-19.

“Aos jovens, você que quase não tem sintomas, saiba que hoje é o grande responsável de estarmos assim, indo pra balada, pras festas, se encontrar, infelizmente isso está disseminando de maneira brutal”, disse o médico.

Apesar da lotação dos leitos, Americana ainda não decretou o fechamento de casas noturnas, que continuam funcionando. Na semana passada, após publicações na imprensa, dois estabelecimentos que realizaram festas com grande número de pessoas – Trips 193 e The Farm -, foram notificados e serão autuados. Ainda, o Trips não possuía licença para funcionar. As festas são frequentes, acontecendo semanalmente, mesmo com a exposição na imprensa. Os estabelecimentos têm 10 dias para entrar com recurso e só então devem ser autuados. O NM aguarda um posicionamento da prefeitura com os valores das penalidades.

LEIA TAMBÉM: Com hospitais lotados, bares de Americana continuam com aglomerações

Mensagem do médico nas redes sociais:

Lotação máxima de leitos de UTI para covid

As últimas duas semanas têm sido as piores desde o início da #pandemia.

Em Americana, os hospitais estão com o maior volume de internados já registrado. Ultrapassamos a capacidade máxima de leitos destinados para #coronavírus.

E o comportamento de cada um de nós é crucial neste momento. Mais uma vez, o que peço para cada um de vocês é a conscientização.

Desculpem o desabafo. Mas precisamos fazer a nossa parte. Inclusive você.

Assista:

Dr. Ivan Dantas, formado pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em 1998 (FMUSP-SP ). Otorrinolaringologista, com título de Especialista pela ABORL-CCF. .

Doutorado na USP-Ribeirão Preto – pesquisa foi na área de Rinologia/Rinossinusite Crônica.

Formação em Cirurgia Endoscópica Nasossinusal e Cirurgia da Base do Crânio pela Universidade de Pittsburgh -USA. .

Atua como Rinologista-Preceptor responsável pelo grupo de Rinologia da Residência Médica do Complexo Hospitalar Edvaldo Orsi, localizado em Campinas. Desde 2007, participa da formação de muitos novos otorrinos.

Ampla experiência em Cirurgia Endoscópica, em Rinologia e em Cirurgia Transnasal para Base do Crânio. .

Responsável pelo Laboratório do Sono do Hospital São Lucas de Americana, sendo Especialista em Medicina do Sono pela ABORL-CCF.

Atualmente, também atende em consultório próprio em Americana e na Clínica Saúde e Equilíbrio em Sumaré (Unimed Campinas).