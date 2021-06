Com hospitais lotados, bares de Americana continuam com aglomerações

Apesar dos hospitais particulares e municipal de Americana estarem com lotação máxima em decorrência do coronavírus, bares seguem promovendo aglomerações na cidade aos finais de semana.

O NM recebeu alguns vídeos dos bares The Farm e Trips 193 deste final de semana com cenas chocantes. Os eventos acontecem no momento em que o Hospital Municipal – que vinha suprindo a demanda de hospitais particulares já lotados – anunciar sua super lotação.

Os dois bares são “orientados” e notificados com frequência pela Polícia Militar, Guarda Municipal e Vigilância Sanitária, porém, atitudes mais rígidas por parte do poder público ainda não foram tomadas para evitar que cenas como as dos vídeos divulgados se repitam. Lembrando que PM e Gama não possuem poder para aplicar multa nos estabelecimentos, essa é uma prerrogativa da vigilância sanitária.

Questionada na manhã desta segunda-feira, a prefeitura emitiu uma nota.

Em ambos os casos a Guarda Municipal foi chamada. No caso da the Farm, a Gama foi ao local uma hora após denúncia e o espaço já estava fechado. No caso da segunda, a denúncia ocorreu no domingo e, quando a patrulha chegou ao local, acompanhou o encerramento das atividades. A questão foi encaminhada à vigilância, mas ainda não temos uma posição do órgão.

Os vídeos enviados ao NM estão circulando em redes sociais e grupos de whatsapp.