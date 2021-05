Covid. Morre mais 1 servidor da prefeitura

Mais um funcionário da prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste morreu vítima da Covid 19. Ivan Antonio Greggo tinha 61 ano e atualmente trabalhava como Chefe da Divisão de Agricultura e Abastecimento da Secretaria de Meio Ambiente. Ivan Greggo estava internado em recuperação da Covid-19, mas não resistiu às complicações da doença. Ele era casado com Roselene Corrêa Sandalo Greggo e deixou um filho.

No final de abril, um servidor da prefeitura de apenas 36 anos morreu da doença.

LEGADO DA FEIRA- Foi ele quem idealizou e foi responsável pela Feira do Produtor Agroecológico e Artesanal. A feira teve a primeira edição em 2018, no Largo Bicentenário, centro de Santa Bárbara d’ Oeste, atraindo vários produtores locais e muitos visitantes. A Feira só foi interrompida no ano passado em razão da pandemia do coronavírus.

O velório terá início amanhã (20), às 7h e o sepultamento será às 10h saindo do Velório Araújo-Orsola para o Cemitério Campo da Ressurreição.