Servidor da prefeitura morre de Covid aos 36

Servidor no Pátio de Veículos de Santa Bárbara d’Oeste, Mauro Akaue de Oliveira Amaral morreu no início da madrugada desta sexta-feira (30). Ele tinhas 36 anos e não resistiu às complicações da Covid-19. Segundo informaram os familiares, ele estava internado há um mês no Hospital Santa Bárbara e sofreu uma parada respiratória no começo da madrugada.

Akaue residia no Jardim São Francisco. Era casado com Danielli Renata de Oliveira e deixou a filha Isabelli. O velório teve início às 12h30 no Velório Araújo-Orsola e o sepultamento às 15h30 no Cemitério Cabreúva.

Após SBNotícias.com.br