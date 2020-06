Covid-19. Fisiculturista morre aos 56

O fisiculturista, empresário e personal trainer Vanderlei de Almeida, 56, marido da também fisiculturista e personal trainer Gianni Almeida faleceu na madrugada dessa terça vítima de Covid-19. Almeida será a 19a morte da cidade pela pandemia do novo coronavírus. A informação é do jornalista Wagner Sanches.

Leia mais- Americana registra 40 novos casos em 24h

Muito conhecido no meio esportivo, administrava um centro de treinamento para atletas no bairro São Vito. Vanderlei lutava contra a doença há 12 dias e teve uma melhora no sábado, mas logo depois, no dia seguinte, houve uma piora do quadro.



Gianni havia postado nas redes sociais, dois dias antes, sobre a internação. “Meu parceiro e amigo meu esposo querido, um pai amoroso. Vc realmente é sem palavras. Estamos juntos há 28 anos. Vc vai sair dessa. Estamos em oração. Tenho ctz q logo vc estará em casa. Gente meu marido pegou COVID peço a todos q se cuidem por favor é muito triste”, escreveu ela.

Hoje pela manhã, Gianni Almeida comunicou o falecimento do marido. Ele deixa mulher e uma filha.

Foto. Reprodução facebook