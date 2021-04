Foi identificado nesta quinta-feira o corpo encontrado no Ribeirão Quilombo no último dia 2.

Trata-se do homem que estava desaparecido desde o dia 27 de março após fugir 2x do Hospital Municipal, Claudio Domingos, de 50 anos. As primeiras informações no dia em que o corpo foi encontrado foram de que não se tratava de Claudio, porém, a confirmação foi dada após a família fazer o reconhecimento do corpo.