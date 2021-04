Um corpo foi encontrado na tarde desta sexta-feira no Ribeirão Quilombo, na Avenida Bandeirantes, em Americana, próximo à escola SESI.

O corpo foi retirado do Rio pelo Corpo de Bombeiros e já foi levado pelo carro funerário. Ainda sem identificação, apenas se sabe que é do sexo masculino. Já se sabe que não se trata de um homem desaparecido que fugiu por 2 vezes do Hospital Municipal esta semana.

A ocorrência ainda está em andamento.