Coronavac Kids aprovada. Menina de Lençóis Paulista sem relação com vacina

Anvisa aprova uso emergencial da CoronaVac em pessoas de 6 a 17 anos,O Instituto Butantan havia solicitado o uso do imunizante contra a Covid-19 em crianças a partir de 3 anos. A autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), contudo, é para pessoas a partir de 6 anos de idade. O esquema vacinal será em duas doses, com intervalo de 28 dias.

Santa Bárbara d’Oeste recebeu mais de 1 mil doses da Pfizer pediátrica esta quinta-feira. recebeu mais de 1 mil doses da Pfizer pediátrica esta quinta-feira.

O imunizante aplicado é a mesma versão do já aprovado emergencialmente para adultos e não será destinado a crianças e adolescentes com deficiência no sistema imunológico. Especialistas em saúde destacaram a importância da vacinação infantil para que as crianças possam ter o esquema vacinal completo antes do início do ano letivo, em fevereiro.