Santa Bárbara recebe 1.040 doses pediátricas da Covid

O Município de Santa Bárbara d’Oeste recebeu nesta quarta-feira (19) mais 1.040 doses pediátricas da vacina contra a Covid-19 da Pfizer/Biontech. A campanha segue com a imunização de crianças de 5 a 11 anos com comorbidades e deficiência permanente, nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Cidade Nova, Regional Zona Sul (Santa Rita) e Centro de Saúde 2 (Linópolis), sem necessidade de agendamento.

Os imunizantes da campanha infantil são diferentes das doses utilizadas em adultos, com frascos diferenciados em tamanho e em cor “laranja”, assim como o insumo e as seringas. O imunizante da Pfizer também prevê a aplicação de duas doses em crianças, com intervalo de oito semanas (56 dias).

Pré-cadastro – Já está liberado o pré-cadastro para crianças de 5 a 11 anos. Os pais/responsáveis podem acessar o site https://vacinaja.sp.gov.br/, do Governo do Estado de São Paulo, e preencher o formulário com os dados pessoais da criança para agilizar o atendimento no dia da vacinação. Vale ressaltar que o cadastro não é um agendamento para a vacinação.

O Plano de Vacinação no Município é desenvolvido com cronograma de prioridades, seguindo diretrizes do Ministério da Saúde e da Secretaria de Estado da Saúde e mediante envio e disponibilidade de doses.

Em caso de dúvidas sobre a vacinação contra a Covid-19 no Município, a pessoa pode entrar em contato, de segunda a sexta-feira, das 8 às 16 horas, pelo telefone 3455.1654.