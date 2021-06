Corinthians empata outra fora

Em um jogo tecnicamente fraco e de poucas jogadas de agudas, Bahia e Corinthians empataram em 0 a 0, neste domingo (20), no estádio de Pituaçu, em Salvador, pela quinta rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O arquirrival Palmeiras jogou mais cedo e conseguiu vencer o temido América Mineiro.

Com o resultado — que frustrou ambos os times —, o Bahia subiu para a sexta posição na tabela, agora com nove pontos. Já o Corinthians é o décimo colocado, com cinco pontos.

O Corinthians volta a jogar pelo Brasileirão no meio de semana, quando recebe o Sport Recife em Itaquera, pela sexta rodada do torneio.