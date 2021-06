Palmeiras volta a vencer a alivia para Abel Ferreira

O Palmeiras venceu o América-MG no Allianz Parque, na manhã deste domingo (20), pelo placar de 2 a 1, após o Verdão sair atrás no marcador, com gol de Geovane, aos 37 do primeiro tempo, e empatar com Willian, no minuto seguinte, com assistência de Gustavo Scarpa. Foi o próprio Willian Bigode, com assistência de Luiz Adriano, que fez o gol da virada no último minuto de jogo (49 do segundo tempo). O resultado alivia para o lado do técnico Abel Ferreira, que vinha sendo questionado após início de campeonato inconsistente e a queda precoce na Copa do Brasil.

Este duelo com o América-MG marcou o 200º do Palmeiras dentro do Allianz Parque. Inaugurada em 2014, a arena alviverde tem retrospecto positivo com o Verdão: 128 vitórias palmeirenses, 40 empates, 32 derrotas, 376 gols marcados e 151 gols sofridos. Ao todo, foram 101 partidas válidas pelo Campeonato Brasileiro (61V, 24E, 16D), 51 pelo Campeonato Paulista (33V, 8E, 10D), 26 pela Libertadores (20V, 2E, 4D) e 19 pela Copa do Brasil (12V, 5E, 2D), além de três amistosos (2V, 1E).

Com o resultado, de quebra, atuando como mandante pelo Campeonato Brasileiro, o Palmeiras ampliou sua série invicta para 14 partidas – o último revés aconteceu no dia 10 de outubro de 2020, diante do Coritiba, no Allianz Parque. De lá para cá, são oito vitórias e cinco empates: Atlético-MG (3 a 0), Fluminense (2 a 0), Athletico-PR (3 a 0), Bahia (3 a 0), Bragantino (1 a 0), Grêmio (1 a 1), Corinthians (4 a 0), Vasco (1 a 1), Botafogo (1 a 1), Fortaleza (1 a 0), Atlético-GO (1 a 1), Chapecoense (3 a 1), Corinthians (1 a 1) e América-MG (2 a 1). Jogando como mandante pelo Brasileiro, a última grande série invicta palmeirense que foi registrada aconteceu entre 2018 e 2019, começando com Roger Machado, passando sua maior parte com Felipão e terminando com Mano Menezes, com um total de 31 jogos sem perder em casa no Nacional (26 vitórias e cinco empates).

A vitória manteve a sina de o Verdão jamais ter sido superado pelo América-MG em jogos de Campeonato Brasileiro. São agora 15 confrontos no total, com nove vitórias do Verdão, seis empates, 24 gols marcados e apenas oito gols sofridos. O primeiro duelo entre os times pelo Nacional aconteceu em 1971, com triunfo alviverde por 2 a 1 (gols de César Maluco e Leivinha), no Mineirão.

O Alviverde Paulista, aliás, nunca perdeu para o América-MG atuando no antigo Palestra Italia ou no Allianz Parque. Ao todo, são nove jogos no local já com o de hoje, com seis vitórias palmeirenses e três empates, além de 20 gols marcados e cinco gols sofridos. Levando em conta só o período de Allianz Parque, foram cinco jogos disputados, com três vitórias, dois empates, 10 gols marcados e três gols sofridos.

Outro fator que chama a atenção é o bom desempenho do Palmeiras jogando partidas matutinas, e hoje não foi diferente. Em toda a sua história, o clube soma 50 partidas disputadas no período da manhã, com 31 vitórias, 13 empates, sete derrotas, 103 gols marcados e 51 gols sofridos. O primeiro duelo matutino ocorreu em 1953, diante do Comercial da Capital, com triunfo por 5 a 3 (gols de Liminha duas vezes, Odair duas vezes e Canhotinho), no estádio do Pacaembu.

Desde 2015, quando as federações voltaram a marcar jogos pela manhã, o Verdão jogou 13 vezes, com 10 vitórias, três derrotas, 28 gols marcados e 10 gols sofridos – o levantamento inclui um amistoso realizado na Costa Rica (a partida aconteceu às 14h de Brasília, mas 11h do horário local), enquanto os demais foram na cidade de São Paulo.

Dentre os jogadores, destaque para Willian. Com os gols, o jogador chegou a 64 gols pelo clube e subiu na posição de maiores artilheiros da história do Verdão, chegando à 37ª posição e superando Romeiro, Mirandinha e Ney Blanco, todos com 63 bolas na rede com a camisa do clube.