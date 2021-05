Ciclistas morrem atropelados na SP em Americana

Dois ciclistas morreram atropelados no início da madrugada desta sexta-feira (28) na SP 304- Rodovia Luiz de Queiroz, em Americana. Segundo o boletim de ocorrência, o condutor do coletivo da empresa Padovani, que levava funcionários da Honda seguia em direção à cidade de Santa Bárbara D’Oeste quando na altura do quilômetro 125, no bairro Jardim Mirandola avistou os dois homens parados com as bicicletas no meio da pista, ele tentou frear e mudar de faixa para evitar a colisão, porém não houve tempo.

Mais tarde, na mesma via, um acidente (capotamento) de um carro terminou na morte de uma idosa de 72 anos.

Um dos ciclistas que foi atropelado não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do socorro, já o outro ciclista foi socorrido em estado grave por uma unidade do Corpo de Bombeiros até o Hospital Municipal Doutor Waldemar Tebaldi, e também não resistiu falecendo após dar entrada na unidade, os dois não possuíam qualquer identificação.

A vítima que morreu no local era moreno, magro, tinha tatuagem no braço esquerdo, trajava shorts preto, blusa azul, camiseta vermelha e meias. Já a segunda vítima que faleceu no hospital aparentava entre 20 e 30 anos, trajava calça vermelha, blusa de frio de lã preta e tatuagens no braço e mão esquerda. As bicicletas foram apreendidas e encaminhadas à central de Polícia Judiciária de Americana pela Polícia Militar Rodoviária, que atendeu a ocorrência, os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal de Americana onde aguardam identificação de familiares.

Foto: Policia Militar Rodoviária

Após policialpadrao.com.br