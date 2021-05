Carro capota na SP e idosa é arremessada na pista

Um carro capotou na tarde desta sexta-feira na SP 304 (rodovia Luiz de Queiroz) em Americana e uma idosa foi levada em estado gravíssimo para o hospital depois de ser atendida por homens do Corpo de Bombeiros. O acidente tratado como ‘capotamento’ do Fiat Palio aconteceu por volta das 14h na altura do km 123 da via sentido Campinas- próximo à Fazenda do Estado.

Foram utilizadas no resgate quatro viaturas e nove agentes dos bombeiros. O capotamento na Rodovia SP-304, sentido capital, foi tido como um caso em que, a principio, o Palio perdeu o controle e capotou várias vezes. Na chegada do Corpo de bombeiros, foram constatadas 4 vítimas. Uma senhora foi arremessada durante o capotamento, encontrada em estado grave com parada cardíaca, socorrida pelo Resgate ao Hospital Municipal de Americana. As outras 3 vitimas estado leve com escoriações, nenhuma fratura, ambas socorridas ao Hospital.