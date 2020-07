Caso Emily. Suspeito se entrega à polícia nesta segunda

O suspeito de sequestrar a pré-adolescente Emily Bello, de 11 anos, se apresentou na Delegacia de Investigações Gerais (DIG) nesta segunda-feira. Ele se entregou e afirmou ter conhecido Emily em um aplicativo de relacionamentos.

A defesa do rapaz de 28 anos afirmou que ele não sabia a idade da garota e ainda disse que ela usava um perfil falso no aplicativo. O suspeito teria buscado Emily na casa dos avós, em Santa Bárbara, e só teria percebido que tratava-se de uma pré-adolescente no dia seguinte.

LEIA TAMBÉM: Polícia identifica provável sequestrador da pré-adolescente

A defesa ainda negou que Emily tenha sido mantida em cárcere privado e disse que o suspeito não acionou a polícia no momento em que percebeu a idade da garota por não saber o que fazer naquela situação.