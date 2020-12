Casas noturnas seguem desrespeitando regras da fase amarela

Imagem reprodução redes sociais – evento realizado na sexta-feira em uma casa noturna em Santa Bárbara.

Neste final de semana pelo menos duas casas noturnas desrespeitaram as regras da fase amarela do Plano SP e realizaram eventos com publico em pé. Uma delas, localizada em Santa Bárbara d’Oeste, que já havia sido alvo de reportagem por um evento realizado na sexta-feira.

No domingo, mais dois eventos aconteceram e tiveram imagens registradas e publicadas nas redes sociais, sem qualquer preocupação. Nos vídeos, é possível ver a grande quantidade de pessoas presentes, assim como o público sem máscara.

Vale lembrar que, mesmo que o horários dos eventos sejam antecipados, a proibição é de público em pé, independente de que hora ele esteja sendo realizado.