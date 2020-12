Casa noturna em Santa Bárbara ‘bombando’ com público em pé

Foto reprodução Redes Sociais

Contrariando as normas de segurança impostas pelo Governo de São Paulo na fase amarela, uma casa noturna em Santa Bárbara d’Oeste, realizou, nesta sexta-feira, um evento com público em pé. O evento foi divulgado nas redes sociais sem menção escrita da proibição do público em pé.

Em vídeos feitos por pessoas que estiveram no local e até mesmo pelo artista contratado pelo estabelecimento, é possível ver a casa lotada, com pessoas em pé e sem máscara, o que é proibido na fase amarela do Plano SP. Atualmente a região metropolitana de Campinas se encontra nesta fase.